Trop proche de son ennemi - Une mariée en fuite

Trop proche de son ennemi, Heidi Betts Série "? Séduction et talons hauts ? " - Tome 1/2 Deux soeurs entre carrière et amour : devront-elles choisir ?? Lily Zaccaro, styliste new-yorkaise, découvre que ses modèles sont copiés par une maison de couture à Los Angeles. Furieuse contre Nigel Statham, le directeur d'Ashdown Abbey, et résolue à découvrir comment il a obtenu ses croquis, elle se fait embaucher incognito chez son rival. Mais, une fois devenue l'assistante de Nigel, Lily est vite déstabilisée par les sensations que son séduisant patron fait naître en elle... Une mariée en fuite, Heidi Betts Juliet Zaccaro, créatrice d'accessoires de mode, découvre le jour de son mariage qu'elle est enceinte. Or le bonheur qu'elle éprouve cède vite la place à la panique. Car le père de son bébé n'est pas son futur mari. Bouleversée, elle s'enfuit dans un blanc nuage de tulle... mais ne tarde pas à être retrouvée par Reid McCormack, le détective privé embauché par sa soeur Lily. De tous les hommes, il est précisément celui que Juliet a toutes les raisons d'éviter... Romans réédités