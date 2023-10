Sous les étoiles d'Australie. La ferme de Lang Downs, T2

Du haut de ses vingt ans, Chris Simms a du mal à garder la tête hors de l'eau. Depuis qu'il a perdu sa mère et son foyer, il fait de son mieux pour subvenir à ses besoins et ceux de son frère. Quand une bande d'homophobes s'attaque à lui, il est certain que s'en est fini de sa vie, mais il est sauvé par des jackaroos d'une ferme à moutons locale. Il est aussi surpris de se voir offrir un job là-bas que de découvrir que le propriétaire et son contremaître sont tous les deux gays. Pour Chris, Lang Downs est un rêve éveillé, et les choses s'améliorent encore lorsqu'il réalise que le jackaroo pour lequel il en pince, Jesse Harris, est lui aussi gay et tout à fait partant pour une histoire sans lendemain. Tout va pour le mieux, jusqu'à ce que Chris se rende compte qu'il apprécie Jesse bien plus que ce qu'ils avaient convenu dans leur arrangement. Jesse vagabonde de ferme à ferme, sans jamais vouloir quoi que ce soit de permanent. Convaincu que Chris est trop jeune et trop fragile pour une véritable relation, il exige que leur histoire reste au stade de liaison. Mais en voyant l'affection du proprio et de son contremaître, Jesse en vient à se demander si une vie posée n'a pas ses propres avantages... jusqu'à ce qu'il réalise à quel point Chris s'est rapproché de lui. #Cowboy #Ranch #MM