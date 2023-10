Un hiver en Australie. La ferme de Lang Downs, T3

Sam est au chômage depuis dix-huit mois, et quand sa femme demande le divorce, il se tourne vers la seule personne qu'il lui reste : son frère Neil. Il n'ose pas lui avouer que la vraie raison de l'échec de son mariage, c'est qu'il aime les hommes. Neil le ramène à Lang Downs, la ferme à moutons où il vit avec sa fiancée. Il y rencontre Jeremy, le frère de Devlin Taylor, propriétaire de la ferme voisine. Excédé par les diatribes homophobes de son frère, Jeremy a fini par claquer la porte et s'est fait embaucher par les concurrents directs de Taylor Peak : Caine et Macklin, le couple gay qui dirige Lang Downs. Le courant passe immédiatement entre les deux nouvelles recrues, mais tout n'est pas simple pour autant. Neil se méfie de Taylor et voit d'un mauvais oeil son amitié avec son frangin. Par ailleurs, comptable de métier, Sam a peur de ne pas arriver à se faire à la vie à la ferme. Mais surtout, il doit lutter contre son attirance grandissante pour Jeremy, car il ne peut pas se permettre d'entamer une relation avec qui que ce soit avant la fin de l'hiver, quand son divorce sera enfin prononcé. #Cowboy #Ranch #MM #Secondechance