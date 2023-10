À la merci de Cruz de Carillo

Bouleversée, Trinity sait qu'elle n'a plus le choix : si elle veut pouvoir élever ses jumeaux, Mateo et Sancho, de façon décente après le décès de son époux - lequel l'a laissée sans un sou -, elle va devoir demander son aide à Cruz de Carillo, son beau-frère. Cruz, un impitoyable séducteur qu'elle a toujours détesté ; ne la prend-il pas pour une femme vénale et opportuniste ? Cruz, pour lequel elle éprouve bien malgré elle une attirance qu'elle tente par tous les moyens de masquer... et de réprimer. Roman réédité