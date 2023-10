Scandale ou mariage

Série "Quatre mariages et un bébé" - Tome 3/4 Vous êtes cordialement invitée à la plus scandaleuse saison des mariages ! Parce qu'elle est orpheline, Quinn a appris la leçon : mieux vaut rester indépendante plutôt que de prendre le risque d'aimer ! Cependant, à mesure qu'elle goûte au bonheur dans les bras du milliardaire Micah Gould, elle sent ses résolutions vaciller. Alors qu'elle devrait garder ses distances avec lui, elle a toutes les peines du monde à quitter son lit... Mais le trouble de Quinn redouble encore lorsque leur liaison est brusquement ébruitée dans Berlin. Pour étouffer le scandale qui les menace, Quinn doit-elle accepter la proposition de Micah de l'épouser ?