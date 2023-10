Une vengeance si parfaite - L'espoir de Noël + 1 roman gratuit

Une vengeance si parfaite, Katherine Garbera Série "? Scandaleuses images ? " - Tome 1/3 Trois play-boys font appel à une entreprise pour améliorer leur image et vont y trouver l'amour... Maintenant que Dante Russo, propriétaire d'une fabrique de bière, est célèbre, il doit à tout prix améliorer son image publique. Entre en scène l'attachée de presse Olive Hayes - la femme qui l'a cruellement rejeté à l'université? ! Aujourd'hui, les rôles se sont inversés et Olive ne cache pas son attirance pour l'homme qu'il est devenu. Dante y voit l'occasion rêvée de se venger, mais il ne doit pas se laisser emporter par son désir... L'espoir de Noël, Jo McNally Amanda, décoratrice d'intérieur, a été embauchée par Blake afin de restaurer son château en ruine. Elle est ravie de ce beau projet mais, lorsqu'elle s'installe dans les lieux pendant les travaux, la cohabitation avec Blake la trouble au plus haut point... Amanda a perdu confiance en les hommes et souhaite avant tout se protéger, cependant elle ne peut nier les doux sentiments qu'elle commence à éprouver pour lui et qui l'emplissent d'espoir... + 1 roman gratuit dans ce livre : L'inconnu de Yellowstone, Brenda Jackson - réédité