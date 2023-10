Une amitié en Australie. La ferme de Lang Downs, T5

Suite d'Un incendie en Australie Seth Simms n'a jamais voulu être un cow-boy. Et si on écoute son meilleur ami, Jason Thompson, il n'en est pas un. Il y a dix ans, Seth a eu la chance de pouvoir venir vivre à Lang Downs avec son frère. Il a trouvé suffisamment de stabilité pour terminer ses études et aller à l'université, mais il n'a jamais vraiment cru que Lang Downs serait pour lui un refuge comme il l'est devenu pour d'autres. Après tout, personne n'accepterait quelqu'un avec ses problèmes. Toute sa vie, Jason n'a eu qu'un seul objectif : revenir à Lang Downs en tant que vétérinaire quand ils ont besoin de ses compétences. Cela signifie surtout qu'il peut passer du temps avec Seth lors de ses visites occasionnelles. Lorsque Seth décide de rester, Jason le prend comme une aubaine. Mais jongler entre sa relation avec un autre jackaroo et son amitié avec Seth - qu'il apprécierait voir évoluer - ce n'est pas facile. Surtout quand Jason réalise que les problèmes de Seth sont bien plus profonds que ce qu'il veut bien s'avouer. #Australie #MM #Cowboy #SecondeChance Trigger warning : ce livre comporte des scènes de scarifications pouvant mettre mal à l'aise