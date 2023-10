Une cible trop facile - L'improbable rencontre + 1 roman gratuit

Une cible trop facile, Amelia Autin Retrouver une femme en fuite avec deux bébés... Pour le détective, Chris Colton, la mission est simple. Pourtant, dès qu'il la rencontre, Chris comprend que Holly n'est pas l'intrigante que lui ont décrite ses beaux-parents. Et que si elle s'est enfuie avec ses jumeaux, après la mort accidentelle de son mari, c'est pour leur échapper et les empêcher de mettre la main sur l'héritage de leurs petits-enfants... Improbable rencontre, Jennifer D. Bokal Désespérée, craignant pour sa vie, Clare Chamberlain a fui son mari dont elle a découvert les activités criminelles. A Mercy, ville perdue du Texas où elle s'est fait embaucher comme serveuse, elle rencontre un homme : Isaac Patton. Charismatique, secret, il n'a rien d'un simple employé de bar et intrigue Clare. Comme si, tel un fauve aux abois, il était venu là pour attendre sa proie... + 1 roman gratuit dans ce livre : Un justicier improvisé, Barb Han - réédité