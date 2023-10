Un hiver à Majorque

Récit du voyage à Majorque (Baléares) de George Sand et Frédéric Chopin en 1838-1839. "Ce livre porte sa date dans une lettre dédicace à mon ami François Rollinat et sa raison d'être dans les réflexions qui ouvrent le chapitre IV ; je ne saurais que les répéter : Pourquoi voyager quand on y est pas forcé ? Aujourd'hui, revenant des mêmes latitudes traversées sur un autre point de l'Europe méridionale, je m'adresse la même réponse qu'autrefois à Majorque : C'est qu'il ne s'agit pas tant de voyager que de partir : quel est celui de nous qui n'a pas quelque douleur à distraire ou quelque joug à secouer ? " - George Sand, 1855.