Le piège du hasard - Entre confiance et suspicion

Le piège du hasard, Elle James Avec une violence inouïe, l'homme projette la femme à terre... Abasourdi par la scène dont il est témoin, T-Rex s'interpose et les sépare. Puis, insensible aux commentaires aigres de l'homme, il écoute les explications de la jeune femme. Elle se nomme Sierra, elle est institutrice, et la brute qui la frappait est son ex-mari... Entre confiance et suspicion, Julie Miller Trop civilisé, trop sûr de lui... trop sexy. Depuis sa rencontre avec Duff Watson, Melanie s'interroge sur les raisons qui l'ont poussé à se faire embaucher sur le domaine familial. Se pourrait-il qu'il soit l'allié dont elle a tant besoin ? Celui qui l'aidera à enquêter sur la mort de son père, mort dans des circonstances suspectes lorsqu'elle était enfant... Romans réédités