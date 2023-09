L'herbier de l'alchimiste. Recueil de philtres, élixirs, huiles, encens et concoctions pour vos rituels

Découvrez le grimoire du parfait alchimiste moderne ! Guidés par Karen Harrison, inscrivez-vous dans la tradition alchimiste et apprenez à sélectionner les herbes en fonction de leurs associations astrologiques en plus de leurs propriétés médicinales. Grâce à ce livre, vous saurez mélanger les encens, les huiles de cérémonie, les sels de bain, les amulettes, les condenseurs de fluide et les philtres. Vous apprendrez également comment les utiliser au cours de vos séances de méditation, vos rituels ou dans votre travail énergétique. En s'appuyant sur les arts anciens de l'alchimie et de la magie des plantes, l'auteure vous offre ici un ouvrage avec lequel vous évoluerez et développerez votre pratique personnelle... En bref, si vous êtes en quête de développement personnel, de raffinement de votre moi physique vers un potentiel spirituel supérieur au travers de la botanique, vous avez entre les mains le livre qu'il vous faut.