Ballsy Boys Tome 5. Pixie

Tout le monde aime Pixie. Tout le monde désire Pixie. Mais Pixie est à la recherche d'un partenaire plus mature, et il a jeté son dévolu sur moi. Je suis résolu à lui résister, pour des tas de raisons différentes. Il est trop jeune pour moi. C'est mon employé. Et il est tout ce que j'ai évité durant la majeure partie de mon existence. Enthousiaste, adorable, il est absolument parfait, même si j'aurais préféré que ce ne soit pas le cas. Tout ce que je veux, c'est prendre soin de lui, le protéger et le choyer... Mais comment pourrais-je commencer quelque chose avec lui alors que je sais que je finirai par lui briser le coeur ? Pourrais-je vraiment être celui dont Pixie a besoin ? #MM #RomanceContemporaine #DaddyKink #DifférenceDAge #AmourInterdit Pixie est le cinquième et dernier tome de la série Ballsy Boys. Il peut être lu indépendamment, mais il est recommandé de lire la série dans l'ordre.