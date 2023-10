La guerrière et le Highlander

Ile de Skye, Ecosse, 1382 Urain est désespérée ! Alasdair MacKinnon, son meilleur ami depuis l'enfance, a découvert son terrible secret : en réalité Urain est une femme et a été élevée comme un garçon par une mère qui souhaitait lui offrir la liberté et l'éducation accordées aux hommes. La situation est d'autant plus intenable que la guerrière éprouve des sentiments pour le Highlander. Malgré sa trahison, elle pense déceler dans le regard d'Alasdair un désir si refoulé qu'il en devient brûlant. Mais acceptera-t-il d'aimer une femme élevée comme un homme ? Au coeur des tensions de plus en plus violentes entre les clans, l'amour a-t-il vraiment sa place ?