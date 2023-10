L’Église, hôpital de campagne

Le 20 février 2020, Mulhouse devient l'épicentre de la pandémie du COVID en France. Le père Koehler assiste au combat des médecins et des pouvoirs publics, il est témoin du désarroi de ses paroissiens, des comportements pathétiques et héroïques des citoyens. La solidarité, la prière dans l'angoisse, la peur et l'espérance. Il note les rencontres bouleversantes et les scènes cocasses. De ces choses vues, il tire une réflexion sur l'Eglise comme lieu de soin et de réconfort pour tous les enfants perdus, "l'hôpital de campagne" selon les mots du pape François. Un témoignage saisissant.