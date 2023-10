Journal d'une Eurydice

Et si cette fois c'était Eurydice qui descendait aux enfers pour sauver Orphée ? A Paris, en 1990, Eurydice c'est Hélène. Elle a 20 ans, elle est étudiante en arts. Son Orphée, c'est Mil, à peine plus âgé qu'elle, un peintre yougoslave venu tenter sa chance à Paris. La vie, l'amour, le bonheur, tout leur sourit... Puis vient le serpent : en 1992 la guerre éclate dans les Balkans, entrainant Mil dans son tourbillon. Quel autre choix pour Hélène que de descendre elle aussi dans l'enfer de Sarajevo, en plein siège, pour essayer de sauver son bien-aimé ? ... Elle va nous faire partager le quotidien de ces héros anonymes ordinaires, pétris d'humanité, qui tentent de résister avec courage à leur destin. Et cette Eurydice saura-t-elle ramener Orphée sans se retourner ? ...