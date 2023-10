Joyeux Noël !

Bienvenue au pays du père Noël ! Accompagne le père Noël et ses lutins tout au long de cette journée féerique ! Aide les lutins à fabriquer les jouets, montre au père Noël le chemin pour rejoindre son traîneau et accompagne-le dans sa distribution de cadeaux, en t'amusant avec des labyrinthes, des intrus, des cherche et trouve, des jeux des différences... Plus de 40 jeux avec leurs solutions.