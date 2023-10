Pour toujours tome 2. Côté coeur, côté corps

Septembre 1982 : Arthur et Morgane ont trente ans. Elle vit à Contes, lui à Paris. Ils ont respecté le serment de leurs quatorze ans, toujours amis, toujours aimants, mais non amants. Il a une fille, Hélène. Elle a un fils, Hector. Deux appels téléphoniques vont rebattre les cartes. Septembre 1983 : Lui, "Pèr'aub" , elle, "Mèr'aub" de l'auberge de jeunesse de Guillestre, ils demeurent, hélas... les meilleurs amis du monde. Un nouveau venu, Oscar, 12ans, le neveu d'Arthur, complète le quatuor. Trois enfants ! Mai 1984 : Les mini-nous sont arrivées. Auguste attend son heure. Mamé s'affaiblit. Isa, la soeur de Morgane, est amoureuse, Achille son petit frère également, mais... Quelle famille ! Septembre 1992 : Arthur et Morgane ont quarante ans. Pour toujours ; côté coeur, côté corps ou coeur à corps ? Ils quittent l'auberge de jeunesse et Guillestre, ensemble, pour toujours !