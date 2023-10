L'amour pour étendard

Périgord, Moyen-Age A dix-huit ans, Aubin n'a qu'un désir : prouver sa valeur. Le jeune écuyer, en formation chez son oncle depuis sept ans, brûle de rétablir l'honneur de son nom, de démasquer le traître responsable de la déchéance de son père et de mettre fin à son exil pour enfin être adoubé. Son destin devait se mettre en marche dans quelques jours, mais l'arrivée des Anglais aux portes de la forteresse le dévie de sa course. Ces envahisseurs pillent et brûlent tout sur leur passage, hors de question de les laisser s'emparer de Canterac ! Aubin est prêt à se battre jusqu'à son dernier souffle, à les occire un par un... jusqu'à ce qu'il croise le regard d'Eleanor. La farouche guerrière aux cheveux de feu est aussi la fille du chef anglais, et il devrait la haïr. Pourtant, son image ne cesse de le hanter, son coeur réclame de tendres étreintes, et lutter contre le désir se révèle plus ardu au fil des jours. L'amour peut-il vraiment s'épanouir au milieu de la haine ?