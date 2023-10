Je joue avec les sorcières

Bienvenue au pays des sorcières ! Viens avec nous voler sur nos balais magiques, fabriquer des potions maléfiques et préparer la fête des petites monstres, et amuse-toi avec des labyrinthes, des intrus, des cherche et trouve, des jeux des différences... Accompagne la sorcière Morgana et son amie Malicia tout au long de leur journée fantastique au pays des sorcières. Plus de 40 jeux avec leur solutions.