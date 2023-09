En finir avec la honte de nos racines paysannes

"La honte, venue de l'enfance, a gravé son sillon dans nos mémoires et laissé une cicatrice qui, même à demi effacée par l'envie d'oublier, se rappelle de temps en temps à notre vigilance. Elle peut arriver à l'improviste, comme une décharge. Nous, qui avons vécu nos premières années dans la campagne bretonne de l'après-guerre, l'avons presque tous éprouvée par intermittence ou de manière durable. Cet ouvrage est une quête dans les plis et replis d'une mémoire individuelle et collective pour tenter de déceler les stigmates déposés par cette expérience liée à notre enfance. Malgré la persistance de la répulsion que le sujet provoque en nous et les envies d'esquiver une fois de plus, je vais tenter de retrouver quelques expressions et fragments de phrases qui gravitaient autour de ces contraires ? : honte et fierté. Je vais essayer de déceler, dans ces propos à moitié disparus, une empreinte dont le parler a peut-être gardé la trace, empreinte qui permet d'entrevoir une part de vérité sur nous qui avons été enfants, à cette époque, dans cette région". Originaire de Ménéac (Morbihan), une commune rurale du Centre Bretagne, Marie-Paule Gicquel a mené une carrière de professeur agrégé de lettres modernes. Près de soixante ans après avoir quitté la maison paternelle, elle explore les dessous de ce sentiment qu'elle éprouve encore parfois : la honte de ses racines paysannes.