Agathabaga la sorcière ! : L'affreux Barbableu

Agathabaga Bienvenue dans les aventures les plus abracadabrantes d'Agathabaga. Loufoque et maladroite, effroyable et rigolote, Agathabaga est sans aucun doute la plus drôle de toutes les sorcières ! L'affreux Barbableu : Agathabaga part à la chasse au trésor à la recherche de la plus belle coupe de mocheté. Mais elle découvre, à cause de la malédiction de l'affreux pirate Barbableu, que la coupe n'est pas celle à laquelle elle pensait.