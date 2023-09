Olivier dans le ventre de Maman

Et si notre lignée familiale allait bien au-delà des liens du sang ? Se pourrait-il que cette profonde connexion avec notre entourage puisse avoir contribué à notre passé ? Et même laissé une empreinte dans notre avenir ? La collection Spiritualité Jeunesse est une série audacieuse destinée aux enfants de 4 à 12 ans qui saura les reconnecter à leur essence profonde et permettra d'éveiller chez eux toute la curiosité nécessaire à leur croissance personnelle et spirituelle. Nos tourtereaux viennent d'apprendre une heureuse nouvelle ! Ils seront bientôt parents. Naviguant entre le monde spirituel et le monde terrestre, l'âme voyageuse, quant à elle, poursuit sa croissance utérine dans le ventre de sa mère, attendant patiemment le jour de sa naissance, cette incarnation qu'elle a choisie. Quels types de liens unissent perpétuellement la future maman et son bébé ? Note : Dans ce second tome, j'invite les enfants à se défaire des peurs et pensées limitatives appartenant aux générations qui les précèdent. Pierre et signet non inclus.