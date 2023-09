Compagnons pour toujours. La vie insoupçonnée des animaux... ici et dans l'au-delà !

Grâce à sa médiumnité, Marie-Chantal Martineau rencontre de nombreuses personnes vivant un deuil et pour qui elle reçoit des communications avec les décédés ou les "envolés" comme elle aime les appeler. Lors de ses communications avec l'au-delà, Marie-Chantal a observé régulièrement la présence rassurante et souvent enjouée d'animaux de compagnie. Reliés à la personne disparue, ces animaux sont eux-mêmes dans l'au-delà mais parfois aussi encore présents sur terre. Amoureuse des animaux et sensibilisée à tout ce qui les concerne, Marie-Chantal a compilé dans le présent ouvrage quelques-unes des anecdotes qu'elle et les personnes qui la consultent ont vécues en rapport avec les animaux. Dans son style personnel si apprécié de ses lecteurs, Marie-Chantal nous fait part de ses observations par rapport à la vie insoupçonnée des animaux et nous fournit des enseignements judicieux sur différents aspects de leur présence dans nos vies. Elle nous parle de la mission des animaux, de leur survie après la mort, de leurs perceptions psychiques, des communications et des messages qu'ils ont pour nous. On découvre l'amour inconditionnel dont ils font preuve à notre égard et le rôle de thérapeutes qu'ils peuvent adopter pour soulager nos maux et nos détresses. Touchant et réconfortant, Compagnons pour toujours est un ouvrage parsemé de nombreuses anecdotes véridiques qui rendent la lecture fort agréable. Il saura rejoindre et toucher les lecteurs vivant ou ayant vécu avec un animal de compagnie. La vie insoupçonnée des animaux nous est dévoilée dans ce magnifique et vibrant ouvrage de Marie-Chantal Martineau.