Les molécules amusantes, Tome 2

Ce second tome Les molécules amusantes se veut la continuité du tome 1. Il présente 50 nouvelles huiles essentielles et aborde des notions un peu plus avancées pour six nouvelles familles moléculaires très puissantes, toujours en utilisant la même approche ludique. La thématique de ce tome est celui de la gastronomie, afin de vous livrer la connaissance des molécules des huiles essentielles sur un plateau empreint d'humour, de bon goût, et surtout d'histoires anecdotiques amusantes et digestes qui faciliteront l'apprentissage. Cette approche permet de vulgariser des notions importantes, validées et supportées par les nombreuses études scientifiques qui jalonnent ce livre. Un intérêt tout particulier est porté aux mesures de précaution nécessaires dans l'usage de ces six nouvelles familles moléculaires, très riches en molécules actives. Car leurs propriétés thérapeutiques remarquablement puissantes nécessitent ce léger recul qu'impose la prudence. Mon but est bien sûr de simplifier l'acquisition des connaissances et de communiquer ce qui est nécessaire pour un usage accessible mais également sécuritaire des huiles essentielles. Car, je me permets de souligner que je trouve préférable de savourer le plat de la connaissance plutôt que de subir celui de l'ignorance ... et de la déception. Je vous invite maintenant à découvrir toutes ces nouveautés, sous la forme d'une rencontre culinaire et aromatique.