Guide des supplémentations alimentaires pour vieillir en bonne santé. Agenda pratique pour préserver sa santé au fil des saisons

Comment prendre soin de sa nutrition et compenser ses carences pour rester jeune ? Très pédagogique, ce guide est extrêmement complet et détaillé sur tous les moyens naturels pour se maintenir jeune, en forme et en bonne santé le plus longtemps possible. Au-delà d'une simple énumération de diverses supplémentations alimentaires, le lecteur trouvera dans cet ouvrage, de nombreux conseils de vie et de techniques de maintien de la forme, dès la cinquantaine et jusqu'à un âge avancé : conseils alimentaires simples et efficaces, techniques de respiration, méthodes de marche, recommandations pour un sommeil réparateur, quelques principes d'aromathérapie, bienfaits de l'hormonothérapie, découvertes sur le maintien de la vigueur et de la vivacité, etc. Aussi, grâce au calendrier annuel des supplémentations alimentaires élaboré par l'auteur, vous pourrez suivre au fil des saisons ce qui convient le mieux à votre organisme pour maintenir votre capital santé. Le tout présenté avec simplicité, permettant de comprendre aisément les règles et leur mise en application sans risque et avec des méthodes variées et novatrices : principes actifs, dosages, précautions d'emploi, contre-indications, effets secondaires... Vous trouverez également un carnet de bonnes adresses pour vous procurer d'excellents produits. Loin de présenter des recettes miracle pour rester jeune, ce livre se veut un compagnon pour prendre en charge sa santé afin d'avancer en âge dans les meilleures conditions.