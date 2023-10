Le feu de la liberté

Principauté de Sedan, 1572 Si Charlotte se trouve dans la principauté de Sedan, dans l'est de la France, c'est pour échapper au massacre de la Saint-Barthélemy. La jeune Parisienne, éprouvée par les événements, loge chez des amis de son père. Elle y fait la rencontre de Philippe du Plessang, un homme érudit, beau et ténébreux, dont elle tombe vite sous le charme. Tous les deux travaillent ensemble sur une pièce de théâtre et cèdent bientôt à une passion irrésistible... Mais l'arrivée de la mère de Charlotte, que cette dernière n'a jamais aimée, sonne comme un terrible retour à la réalité : elle exige que sa fille épouse un fervent catholique ! Charlotte est tiraillée entre son devoir envers sa famille et son désir de liberté entre les bras de Philippe...