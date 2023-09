La malédiction de Célia : Petite anthologie de malédictions

Retrouvez les soeurs Wird dans de nouvelles aventures, encore plus folles et dangereuses que les précédentes ! Aric Connor est peut-être destiné à sauver le monde, mais du haut de ses quinze ans, il a décidé d'ignorer ses pouvoirs. Jusqu'au jour où il la rencontre. Celia Wird n'était pas censée se réveiller nue dans les montagnes du Colorado alors qu'elle était en pleine chasse à plusieurs Etats de là. Et surtout, elle n'était pas censée rencontrer Aric, le loup-garou qui lui est venu en aide... Les vampires ont pris pour cible l'adorable ex de Celia, un humain. Avec l'aide de ses soeurs, elle va voler à sa rescousse, mais avant ça, elles doivent affronter leur sombre passé et déjouer le sort qui affecte leurs pouvoirs... Les soeurs Wird ne peuvent plus vivre parmi les humains et décident de s'installer dans la région du lac Tahoe où cohabitent vampires, loups-garous et sorcières. Vont-elles enfin se sentir chez elles, comme elles en rêvent depuis si longtemps ? Pas si sûr. Après avoir accidentellement privé une sorcière de ses pouvoirs, elles vont vite se rendre compte de l'ampleur de cette erreur... Car s'en prendre à une, c'est s'en prendre à toutes... Découvrez le grand frère à quatre pattes que les soeurs Wird n'ont jamais eu ! Lorsque des fantômes lancent un assaut sur les humains, Bren va faire équipe avec Celia, avant qu'ils ne s'en prennent à une personne en particulier qui leur est chère à tous les deux... #UrbanFantasy #Paranormal #RomanceContemporaine #LaMalédictiondeCélia