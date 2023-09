Aider les autres. Méthodes, Outils et Conseils Pratiques

De formation scientifique, François Litschgi, ancien cadre supérieur dans l'industrie, s'est intéressé depuis son adolescence à tout ce qui touche le développement personnel et spirituel. Il est connu aujourd'hui pour animer des ateliers de constellations familiales. Un livre qui sera utile à tous ceux qui veulent aider les autres que ce soit à titre professionnel ou simplement parce que cela donne un sens à leur vie. Il ne suffit pas de vouloir aider, encore faut-il savoir le faire efficacement et en respectant ceux que l'on veut aider. Pour cela, l'auteur, s'appuyant sur une longue expérience du management et sur de nombreuses formations dans la relation d'aide, nous livre dans une première partie de précieux conseils pratiques du premier contact jusqu'au bilan final. Mais pour bien aider, il faut impérativement comprendre l'autre et savoir communiquer avec lui, vous trouverez dans la deuxième partie les principaux outils et méthodes largement éprouvés et reconnus. Un ouvrage simple, facile à lire qui donnera des bases indispensables à tous les aidants.