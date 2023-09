Olivier et la naissance d'une âme

Que diriez-vous de vous brancher à l'énergie de la Terre et de l'Univers ? Aimeriez-vous transmettre une nouvelle forme de pensée et des héritages transformateurs à vos enfants afin qu'ils puissent se développer et se réaliser pleinement ? La collection Spiritualité Jeunesse est une série audacieuse qui saura vous reconnecter à votre essence profonde tout en partageant un moment magique avec vos enfants et, ainsi, d'éveiller chez eux toute la curiosité nécessaire à leur croissance personnelle et spirituelle. A l'aube de la création de l'humanité, tout était sombre et froid. Une immense matière noire enveloppait l'univers. La vie était quasi inexistante. Cependant, une Source de lumière cristalline s'y cachait. Un beau jour, Elle reprit son pouvoir et choisit de faire briller tous ses rayons d'Amour. Sous l'effet d'une explosion, nommée le BIG BANG, sa lumière fut projetée vers différentes planètes, donnant naissance à la vie et aux enfants étoiles. Issue de la création, une âme voyageuse arpente le ciel à la recherche de nouvelles aventures terrestres. Note : Dans ce premier tome, Olivier est une âme en processus d'incarnation. Pierre et signet accompagnateur non inclus.