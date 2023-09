Découvrir notre alchimie personnelle

L'alchimie évoque en général l'obscurité quelque peu inquiétante d'un laboratoire où bouillonnent d'intrigantes cornues. Mais dans ce livre, c'est la lumière qui règne derrière la porte, par-delà le voile ou le symbole. Alors, nous comprenons vite que cette lumière est en nous et qu'aller vers elle est à notre portée. En expliquant le sens juste de mots clés comme âme, esprit, synchronicité, voile de l'oubli et bien d'autres encore, l'autrice nous invite à la découverte d'un univers dont nous faisons partie sans en avoir conscience, d'un autre côté de nous-mêmes, à la fois intime et méconnu, de dons insoupçonnés. Elle propose aussi une approche du sacré hors des religions mais englobant tout notre être. Pour y parvenir, vous ne trouverez ni notice du bonheur ni un "tuto" car Danielle Saulnier-Michel nous convie simplement à trouver un chemin, celui qui est le nôtre et à nous y engager avec confiance et passion.