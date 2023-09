108 perles pour embellir la vie. Ou 108 petits pas enchanteurs au pays du Soleil levant

Changer de point de vue. Changer de route. Changer tout court. Patrick Mabrier a bien compris l'interêt de se mettre en mouvement, même un petit pas après l'autre. Un voyage avec lui, n'est pas simplement un voyage, car il n'ouvre pas seulement ses yeux, et son esprit féru de spiritualité, mais également son coeur et sa boite de crayons. Et l'expérience est transcendée pour notre plus grand bonheur. Retrouvez dans ce livre tout la délicatesse, la sagesse, les contrastes du pays du soleil levant au travers de la plume poétique et des talents de dessinateur de l'auteur. Son fil conducteur, 108 perles de sagesses, pépites au travers desquelles il se propose de rendre notre existence plus vivante. Un livre, douze étapes, 108 pas à faire. 108 Perles pour embellir la vie.