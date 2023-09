Le Qi Gong seniors. 90 mouvements à pratiquer debout ou assis pour préserver sa vitalité

Pratique énergétique millénaire, le Qi Gong fait partie intégrante de la médecine chinoise. Il joue un rôle dans la prévention de la santé et est considéré comme l'une des meilleures activités anti-âge. Les mobilisations douces des articulations facilitent la circulation du Qi, les rendant plus mobiles. La lenteur des mouvements favorise une respiration calme, sans augmentation du rythme cardiaque ni essoufflement tout en induisant un renforcement musculaire. Le Qi Gong apaise les douleurs corporelles, améliore l'équilibre et est particulièrement reconnu pour son impact positif sur certaines pathologies comme le diabète, l'hypertension artérielle, les maladies cardiovasculaires, les lombalgies, les états dépressifs, la fatigue et les maladies neurodégénératives (Alzheimer, Parkinson, sclérose en plaques...). Dans cet ouvrage richement illustré, vous trouverez des exercices simples à pratiquer debout ou assis. La grande diversité de mouvements proposés vous permettra de choisir selon vos envies et vos possibilités. Pratiquer régulièrement le Qi Gong ne vous empêchera pas de vieillir, mais vous permettra de vivre mieux et en meilleure santé. Une méthode tout en douceur pour ajouter de la vie aux années !