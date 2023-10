Princesse d'Afrique

Un voyage sur le continent africain grâce à sept princesses au destin exceptionnel. Voyagez en Tanzanie, en Mauritanie, en Côte d'Ivoire, en Namibie, au Ghana, aux Seychelles et en Afrique Centrale, aux côtés de sept princesses au fabuleux destin, fortes, rusées et combatives. Princesse de la savane, du fleuve, des villes et des jardins, des dunes, de la forêt, de la mer ou princesse guerrière, toutes sont capables de transformer leur avenir grâce à leur intelligence et leur sensibilité.