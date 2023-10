Contes du Japon

Un magnifique voyage voyage au Japon en 96 pages : Des plaines luxuriantes aux forêts silencieuses, des villes animées et des palais somptueux, des champs de riz et des montagnes escarpées, retrouvez des histoires où se mêlent monstres et dragons, magie et dieux, courage et ruse... Des contes traditionnels pour voyager à travers le Japon et découvrir sa richesse.