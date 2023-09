L'Agenda de parole de sorcière. Edition 2023-2024

La vie est tellement plus jolie saupoudrée d'un soupçon de magie ! Et si vous organisiez votre année sorcière ? Vous rêviez d'un agenda pour vous organiser au quotidien et éveiller la magie qui sommeille en vous ? Cet agenda de sorcière est fait pour vous ! Semainiers, recettes de cuisine enchantées, phases lunaires, découverte du pouvoir sans limites des plantes, rituels, conseils et astuces vous aideront à vous organiser tout en créant un univers magique qui vous ressemble ! Devenez la sorcière que vous rêvez d'être, ne perdez plus vos notes et planifiez enfin toutes vos activités ! Cet ouvrage, entre agenda et grimoire écrit au rythme des saisons et des lunaisons, mettra en lumière les potentiels qui vous habitent et n'attendent que de se révéler !