Merveilleux dinosaures

Un magnifique album où l'enfant suivra Léon et son doudou Dinodoudou dans leur fabuleux voyage au pays des dinosaures : un monde plein de couleurs et de surprises. Chaque double-page richement décorée regorge de détails et propose un Cherche et trouve à l'enfant pour aiguiser sa curiosité et son sens de l'observation, mais aussi pour lui donner à voir les merveilles des animaux disparus...