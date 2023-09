Thomas Sankara, un rêve brisé

Au début des années 1980, un OVNI totalement inattendu, et pour beaucoup persona non grata, surgit dans le monde de la politique africaine et le bouleverse de haut en bas. Le jeune capitaine Thomas Sankara, président du Burkina Faso, sera, pendant quelques années, l'un des principaux protagonistes du continent et au-delà. Après cinq années de pouvoir qui changeront la face de son pays, Sankara finira assassiné par son frère d'armes, Blaise Campaoré. Pour la première fois, la vie et le parcours de Sankara, personnage mythique pour des générations entières de citoyens africains, sont retracés dans cet album biographique aussi bien documenté que captivant. Une uvre de référence.