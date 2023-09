Transmission de la psychanalyse. Les Ateliers d'Athènes volume 1

Comment me pencher sur l'objet, sur le vivant, sur l'humain qui vient me voir ? Justement, en tenant compte qu'il n'a de consistance que dans mon expeÌrience avec lui, dans l'acte ouÌ je m'inteÌresse, ouÌ je me penche vers lui. C'est la question que soutient Christian Fierens, tout du long dans ces Ateliers d'Athènes. Le style et la progression des questions abordées font le mérite de cet ouvrage. L'auteur y revisite les questions cruciales qu'une cure psychanalytique soulève. Avec un grand souci didactique il en éclaire les enjeux et avertit des écueils. On relève, entre autres, le triptyque Flotter-Fixer-Inventer qui fournit une lecture intéressante de "l'attention également flottante" et la démonstration de l'enjeu de deux approches différentes quant à la finalité de la psychanalyse. Pour lui il s'agit de soutenir la dynamique de la relance plutôt que de miser sur la structure du fantasme. Il apporte un précieux maillage entre la découverte Freudienne - le refoulement, l'appareil psychique, l'identification, le sujet - et la topologie Lacanienne dont il démontre l'utilité et les limites. Les derniers ateliers se concentrent sur l'objet a qui "bouleverse la pratique de la psychanalyse pour en faire une pratique bouleversante" puisqu'il dynamise tout le développement de la cure jusqu'à l'objet vocal.