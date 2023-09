L'éveil. Rencontre avec l'Inde

Armonie, énergéticienne de père en fille et enseignante, se retrouve grâce au hasard de l'univers à diriger une colonie de vacances en Inde du Sud. Le lecteur va pouvoir être initié, grâce aux énergies si prégnantes de l'Inde, aux différentes pratiques ancestrales telles que : le magnétisme, la cartomancie, les principes ayurvédiques, l'astrologie, le yoga, l'utilisation du pendule, la lithothérapie, la récitation angélique... Il découvrira les clefs majeures pour se plonger dans les Annales Akashiques et dans son véhicule de lumière, la Merkabah. Ce voyage au travers du Kerala aux vibrations élevées et uniques, le guidera vers l'atteinte de son chemin de vie. Chacun possède en lui toutes les capacités pour réussir, guérir et réaliser ses rêves, quelle que soit sa carte du monde. Ce roman initiatique enseigne un savoir oral secret, transmis de génération en génération, qui se doit désormais d'être connu, appris et expérimenté par tous.