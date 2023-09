L'or brun des faucheurs de la mer

L'ouvrage réunit plus de 350 reproductions, estampes et peintures. Des extraits de textes de voyageurs, récits divers, poésies, légendes, quelques photographies aussi, dus à différents peintres, mais aussi à Julien Gracq, Saint- Pol-Roux, Marcel Proust, Pierre Jakez Hélias, Charles Le Goffic, Anatole Le Braz, etc. , accompagnent cette évocation d'une activité qui demeure sans commune mesure avec ce que l'on peut trouver sur les côtes à travers le monde. Les champs d'algues entre Quiberon au sud et la côte d'Emeraude au nord sont exceptionnels. Ils ont permis diverses pratiques et usages qui ont pris de l'ampleur avec la production de l'iode et l'utilisation de l'engrais.