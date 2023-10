La double nature du livre. Quatre décennies de mutations dans la "chaîne du livre"

Au coeur de la création éditoriale, les métiers de l'édition et de la librairie attirent un nombre croissant de vocations. Mais le livre, oeuvre de l'esprit d'un auteur, est indissociablement un objet marchand, façonné par l'éditeur et l'imprimeur et commercialisé par le libraire : tous doivent équilibrer logique de création et logique commerciale, pour éviter les excès de l'une (la tendance à l'étatisation) et de l'autre (le primat du profit), sources de censure et d'autocensure. L'éditeur François Gèze analyse dans cet ouvrage les évolutions de cette "double nature du livre" depuis les années 1980. Nourri d'une expérience d'éditeur de sciences humaines et d'acteur dans la "chaîne du livre" , il montre l'importance de ses maillons trop méconnus : diffusion, distribution, transport, informatisation des commandes, métadonnées, prêts en bibliothèque... Et il explicite les risques et opportunités de la concentration éditoriale, tout autant que le dynamisme retrouvé de la librairie indépendante. Ainsi que les effets de la fameuse "mutation numérique" , moins "révolutionnaire" qu'on le dit parfois. On verra que, malgré les ruptures, les "fondamentaux" des métiers du livre sont restés fort robustes, à commencer par le droit d'auteur, fondement indépassable des équilibres économiques et politiques nécessaires pour pérenniser la double nature du livre. Des pans entiers de l'édition ont disparu, d'autres sont apparus, mais le "marché" s'est développé et stabilisé grâce à l' "adaptabilité" des professionnels. Force est de reconnaître, écrit l'auteur, que "le pire n'est jamais sûr" ...