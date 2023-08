Maths super simples CE2. Guide pédagogique, Edition 2023

- Une méthode simple à mettre oeuvre au CE2 : => un cahier d'exercices pour l'élève, => un guide pédagogique clé en main. - Une méthode complète, claire, pour tous les élèves. - Une progression pensée pour faire facilement tout le programme de CE2, en prenant le temps de donner du sens aux notions travaillées. - Une quantité d'activités de manipulation et d'entraînements compatible avec le temps dédié aux mathématiques au CE2. - Des pages spéciales Problèmes. - Des planches de matériel de manipulation prédécoupé en fin de cahier. Le guide pédagogique CE2 - 196 pages détaillées contenant : - Présentation de la méthode - Présentation de la résolution de problèmes - 1 leçon = 2 séances - Jour 1 : activité de découverte en manipulation et trace écrite, - Jour 2 : activités d'entraînement sur le cahier de l'élève et le cahier du jour. - Et pour chaque leçon : - 2 pages dans le Guide pédagogique. - La progression et les activités de calcul mental, à faire en décroché ou au début des séances - La liste du matériel nécessaire pour les manipulations au CE2 - Toutes les activités de manipulations détaillées (mise en oeuvre, phase de recherche et de mise en commun, institutionnalisation, conseil de différenciatin) accompagnées de photos - Tous les corrigés des exercices de CE2 et les conseils de remédiations à apporter si besoin - En début de chaque période, des pages spéciales Problèmes pour expliquer la progression et la compétence spécifiquement travaillée durant la période et les corrigés de tous les problèmes. Le site ressources Pour chaque leçon de CE2 : - La trace écrite issue de l'activité de découverte à imprimer - L'énoncé des exercices à faire sur le cahier du jour pour les élèves en difficulté de copie. - La fiche d'activités à distribuer aux élèves (en géométrie principalement) pour les exercices à faire sur le cahier du jour - Les évaluations de fin de période et leurs corrigés. Ce cahier est imprimé en France et est 100% recyclable grâce aux encres vertes et aux vernis non polluants utilisés.