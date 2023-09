La Case de l'oncle Tom est le roman le plus vendu du XIXe siècle. Il eut un profond impact sur l'état d'esprit vis-à-vis des Afro-Américains et de l'esclavage aux Etats-Unis ; il est un des facteurs de l'exacerbation des tensions qui menèrent à la Guerre de Sécession. Dans le Kentucky, Etat sudiste, Monsieur Shelby, riche planteur, et son épouse, Emily, traitent leurs esclaves avec bonté. Mais le couple craint de perdre sa plantation pour cause de dettes et décide alors de vendre deux de leurs esclaves : Oncle Tom, un homme d'âge moyen ayant une épouse et des enfants, et Henri, le fils d'Elisa, servante d'Emily.