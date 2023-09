Où sont les gens du voyage ? (NED 2023). Une histoire actuelle de lÂ´antitsiganisme

Prix du Livre d'Ecologie Politique 2022. Ce livre est une version poche qui met l'accent sur la lecture historique, sociologique et critique de l'antitsiganisme que subissent les Voyageurs et Voyageuses depuis plus d'un siècle. Ces dernières années, William Acker oeuvre à visibiliser la manière dont la majorité des prises de paroles médiatiques et politiques stigmatisent les "gens du voyage" , roms ou tsiganes. Mais aussi comment s'organisent des formes d'encampement moderne qui les assignent et relèguent loin des zones habitables et à proximité immédiate de zones à risque sanitaire ou écologique. Juriste et Voyageur, William Acker coordonne une association nationale de "Gens du voyage" .