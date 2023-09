"Un monument ! " L'Obs "Le great American novelist, c'est lui ! " L'Express Faire le choix du confort ou celui de l'aventure ? Patty renonce à Richard, un bad boy qui l'attire irrémédiablement, pour Walter avec qui elle construit une vie bien rangée : un mariage, une maison dans un beau quartier et des enfants. Puis Walter s'investit corps et âme dans un projet écologique, laissant Patty submergée par un quotidien ennuyant. Richard réapparaît de manière épisodique, ce qui renvoie Patty à ses choix de vie qu'elle ne cesse de questionner. En interrogeant le couple et la famille américaine moyenne, Jonathan Franzen démythifie l'image parfaite qu'on a vendue à sa génération, par la suite confrontée à des désillusions. Né à Western Springs (Illinois) en 1959, Jonathan Franzen s'est imposé comme l'un des plus grands écrivains américains de notre temps. Il est notamment l'auteur des Corrections, de La Vingt-Septième Ville, de Purity et de Crossroads, tous disponibles chez Points. Traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Anne Wicke