Sentinelles du Royaume Sauvage Tome 2 : La légende de l'Or-des-Fées

Maintenant que Bryn et Ari sont devenus des Sentinelles, ils sont ravis de pouvoir aider les autres membres du Conseil à protéger le Royaume Sauvage et ses créatures fantastiques. Pourtant, pas facile pour une fille de faire sa place parmi eux, et Bryn aimerait qu'on lui fasse davantage confiance... Lors d'une excursion au Royaume avec leur dragonne Lilja, Bryn et Ari découvrent un bébé viresouffle manifestement malade. Très vite, tous les membres du conseil des Sentinelles craignent que l'épidémie de peste qui a autrefois sévi au Royaume ne soit de retour... Alors que Bryn et Ari font tout pour sauver le petit viresouflle, ils s'interrogent sur les origines de cette peste. Et si cette terrible maladie n'était pas naturelle, mais l'oeuvre de forces humaines malveillantes ? La fin des aventures fantastiques de Bryn au Royaume Sauvage !