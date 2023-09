Entrer en pédagogie antiraciste. D'une lutte syndicale à des pratiques émancipatrices

L'école républicaine française est un espace où nommer et analyser les les formes institutionnelles du racisme peut s'avérer périlleux. En 2017, le syndicat SUD Education 93 organise un stage de formation à la pédagogie antiraciste destiné à la communauté éducative, qui fera l'objet d'attaques judiciaires et médiatiques sans précédent. Au-delà de la controverse, l'ouvrage revient sur les outils proposés au cours des stages préparés par la commission antiraciste du syndicat donnant ainsi accès à une ressource pionnière en la matière en France. Les analyses des rouages du racisme à l'école se mêlent à des contributions d'enseignantxes, de CPE, d'assistantxes d'éducation et de parents pour intégrer concrètement l'antiracisme aux méthodes d'apprentissage et d'accueil des élèves et de leur famille. Empruntant à la pensée de bell hooks, Amílcar Cabral, Elise et Célestin Freinet ou Paulo Freire, Entrer en pédagogie antiraciste met en avant une multiplicité de démarches.