L'Aventure HS 3. Spécial Daniel Desorgher

Après un premier hors-série consacré à l'immense Maurice Tillieux et un deuxième au légendaire Henri Vernes, L'AVENTURE présente dans son nouveau numéro le plus africain des auteurs belges, Daniel Desorgher, le père de Jimmy Tousseul. Une évocation de l'artiste par son ami Christian Mathoul et une vingtaine de pages d'un récit inachevé sur scénario d'André Taymans composent ce très bel AVENTURE hors-série.