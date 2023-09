DON - Palomita Paloma

Début des années 2000, Henri Vernes, le père de Bob Morane, propose à André Taymans d'adapter sa série d'aventures érotico violente, DON. Il faudra néanmoins attendre plus de vingt ans pour voir le souhait du romancier se réaliser avec ce premier album Palomita Paloma. Palomita Paloma était l'âme damnée de Carmillo Esperanto le chef de la guérilla communiste. Une seule différence entre les deux : des deux, elle était la plus féroce. On la disait belle comme le jour, avec une âme aussi noire que la nuit. Une fanatique. Communista hasta el fondo del vagino, disait-on d'elle. Petits-fils du chef des chefs de la Mafia, Don est traqué par celle-ci. Pour échapper à ses tueurs, il doit affronter les situations les plus critiques dans une atmosphère d'action, de violence et d'érotisme, de l'aventure à l'état pur !