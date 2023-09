Les mots nous manquent

Des milliers de kilomètres séparent Autun, petite ville au coeur de la Bourgogne, de la Syrie, terre de contrastes et de culture. Pourtant, ce voyage, des familles syriennes l'ont entrepris. Accueillies depuis quelques années dans la cité éduenne, elles se sont construit un nouveau quotidien. Accompagné de Khaled, un jeune syrien, partons à la rencontre de ces personnalités multiples et étonnantes à travers leurs récits de vie, faits de difficultés, d'incompréhensions mais aussi de volonté, de réussites et parfois même de belles victoires. Un voyage interculturel riche de sens illustré par Yas, autunois arrivé du Sri Lanka dans l'enfance et dont les souvenirs ont fait écho à ceux recueillis dans cette bande dessinée.